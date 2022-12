Fernando Santoš nije više selektor Portugala

LISABON – Fernando Santoš nije više selektor fudbalske reprezentacije Portugala, saopšteno je večeras.

Iskusni stručnjak, koji je predvodio Portugalce od

2014, imao je ugovor do 2024. godine, ali je smenjen nakon eliminacije na Mundijalu u Kataru od Maroka u četvrtfinalu.

On je sa Portugalom osvojio istorijsku titulu na Evropskom prvenstvu 2016, kao i Ligu nacija 2019. godine.

Ipak, posle današnjeg razgovora sa predsednikom Saveza Fernandom Gomešom došlo je do razlaza, verovatno i dobrim delom zbog sukoba sa Kristijanom Ronaldom, nakon što je Santoš ostavio kapitena na klupi protiv Švajcarske i Maroka.

Kako navode iz Portugalskog saveza uskoro će objaviti ime novog selektora.

(Tanjug)

