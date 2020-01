Figo i Ronaldo svojim objavama u čast Brajanta razbesneli javnost (foto)

Svet se u velikoj tuzi oprašta od Kobija Brajanta. Jedan od najvećih košarkaša svih vremena poginuo je u padu helikoptera na putu na košarkašku utakmicu. Bio je u društvu svoje 13-godišnje ćerke Đijane, šesteoro putnika, od kojih su dve bile tinejdžerke i pilota. Niko nije preživio.

Od Kobea su se na društvenim mrežama oprostile mnoge poznate ličnosti, a među njima i legendarni portugalski fudbaleri, Kristijano Ronaldo i Luis Figo.

At least they used a different photo#Ronaldo #Figo #KobeBryant pic.twitter.com/5uNvxUuVoC

— London Lofty (@lofty_london) January 27, 2020