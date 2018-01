Finiks protiv Oklahome do najubedljivije pobede u sezoni

Košarkaši Finiksa ostvarili su najubedljiviju pobedu u sezoni, pošto su u noći izmedju nedelje i ponedeljka na svom parketu slavili protiv Oklahome sa 114:100, dok je Portland sa 111:110 trijumfovao protiv San Antonija poenima u poslednjim sekundama u utakmicama NBA lige.

Plej Oklahome Rasel Vestbruk prethodne noći upisao je 93. „tripl-dabl“ u karijeri, ali to nije bilo dovoljno za trijumf Tandera nad Finiksom koji je u 42. meču sezone došao do najubedljivije pobede.

Finiks je do trijumfa predvodio Devin Buker sa 26 poena i četiri asistencije, dok je Tidžej Voren dodao 23 poena i pet skokova.

Vestbruk je s druge strane postigao 26 poena, uz 11 asistencija i 10 skokova za 14. „tripl-dabl“ u sezoni, a Pol Džordž dodao je 19 poena, uz osam uhvaćenih lopti i pet asistencija.

Finiks sada ima 16 pobeda i 26 poraza, dok Oklahoma ima 22 trijumfa i 18 poraza.

Veoma uzbudljivu utakmicu odigrali su Portland i San Antonio, u kojom je domaćin do trijumfa došao poenima Sidžeja Mekaluma 5,9 sekundi pre kraja. On je bio i najefikasniji u svojoj ekipi sa 25 poena, a uz to je imao i sedam asistencija i pet skokova, dok je Jusuf Nurkić ostvario „dabl-dabl“ od 17 poena i 13 skokova.

S druge strane istakao se Lamarkus Oldridž sa 30 poena i 14 skokova, a još jedno sjajno veče imao je i Manu Djinobili koji je postigao 26 poena, uz četiri skokva i dve asistencije.

On je tako postao prvi igrač stariji od 40 godina koji je na dve koji na dve uzastopne utakmice u NBA ligi postigao 20 i više poena.

U okršaju začelja NBA lige, Los Andjels Lejkersi pobedili su Atlantu sa 132:113, dok je Njujork slavio sa 100:96 protiv Dalasa.

(Beta)