Fudbalski savez Brazila potvrdio interesovanje za Anćelotija

TANGER – Trener Reala Karlo Anćeloti najozbiljniji je kandidat da na kraju sezone preuzme reprezentaciju Brazila, rekao je predsednik Fudbalskog saveza te zemlje (CBF) Ednaldo Rodrigez, prenosi Rojters.

Brazil je od decembra prošle godine bez selektora, pošto je Tite dobio otkaz posle eliminacije „karioka“ u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Kataru. Brazil je na jučerašnjem prijateljskom meču sa Marokom vodio selektor U20 reprezentacije Ramon Menezes.

Rodrigez je priznao da je Italijan njegov glavni favorit da bude novi selektor Brazila.

„Anćeloti je jednoglasno poštovan među igračima. Ne samo Ronaldo Nazario ili Vinisijus, već i svi oni koji su igrali za njega“, rekao je Rodrigez.

Anćeloti (63) ima ugovor sa Realom do 30. juna 2024. godine.

„Zaista se divim načinu na koji radi i koliko je konstantan u radu. Ne trebaju mu predstavljanja. On je zaista vrhunski trener koji ima mnogo dostignuća i nadamo se da može imati još više“, izjavio je predsednik CBF.

Brazilski fudbaleri kao što su Vinisijus, Ederson, Rodrigo i Kazemiro imaju visoko mišljenje o Italijanu.

„Anćeloti nije samo favorit igrača, već izgleda i navijača. Gde god da odem u Brazilu, na svakom stadionu, on je prvo ime za koje me navijači pitaju. O njemu govore na veoma ljubazan način, zbog svega što je uradio u svojoj karijeri. Hajde da verujemo u Boga, sačekajmo odgovarajuće vreme i videćemo da li ćemo to moći da ostvarimo“, zaključio je Rodrigez.

