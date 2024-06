Fudbalski savez Engleske finansijski pomaže policiji tokom EP

Fudbalski savez Engleske (FA) saopštio je danas da je obezbedio sredstva za pomoć policiji u sprečavaju zlostavljanja igrača na internetu tokom Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

Na prošlom Evropskom prvenstvu uvrede na rasnoj osnovi putem interneta dobili su engleski reprezentativci Bukajo Saka, Markus Rašford i Džejdon Sančo, nakon što su u finalu protiv Italije promašili jedanaesterce.

FA je opredelio 25.000 funti za pomoć policiji.

„Sada drugačije radimo stvari. U prošlosti smo prikupljali podatke, paket dokaza, da bismo dali policiji materijal za krivično gonjenje, ali ovoga puta smo otišli korak dalje i zapravo finansiramo jedinicu britanske policije koja će izgrednike krivično goniti“, rekao je izvršni direktor FA Mark Balingem.

Takođe se preduzimaju mere kako bi se izbegli problemi sa engleskim navijačima tokom turnira koji počinje u petak u Nemačkoj.

„Britanski policajci nastavljaju blisku saradnju sa nemačkom policijom kako bi podržali bezbedno i bezbrižno Evropsko prvenstvo“, saopštila je Policijska jedinica za fudbal.

Policija je pozvala navijače da budu „dobri gosti“ i da poštuju nemačku kulturu.

Uoči utakmice Srbije i Engleske u nedelju od 21 čas u Gelzenkirhenu, koja je proglašena utakmicom visokog rizika, na stadionu će se prodavati samo pivo sa manjim procentom alkohola. Policija neće dozvoliti navijačima da svoje čaše unesu na mesto na kome sede, a takvih zabrana za sada nema za ostale utakmice na drugim stadionima.

Strahuje se da bi engleski navijači mogli da skandiraju neprikladne parole u vezi sa Drugim svetskim ratom.

„Namerno postupanje koje bi dovelo do prekršaja može dovesti do povećanog rizika po ličnu bezbednost, a nemačka policija će preduzeti mere protiv onih koji krše zakon. Takvo postupanje može dovesti do velikih novčanih kazni, ali i zatvorskih kazni“, piše u saopštenju britanske jedinice.

(Beta)

