Gaudenci: Nadam se da će Nadal igrati u Torinu

LONDON – Direktor Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP) Andrea Gaudenci izjavio je da se nada da će Španac Rafael Nadal igrati na Završnom turniru sezone u Torinu.

Nadal je trenutno drugi na ATP listi, dok je Španac drugoplasirani i na listi za ovu sezonu sa 5.810 bodova. On je već obezbedio plasman na Završni turnir, koji će biti odigran u Torinu od 13. do 20. novembra.

Međutim, Španac ove sezone ima dosta problema sa povredama, a nedavno je dobio i sina zbog čega pojedini mediji tvrde da bi mogao da propusti nastup u Torinu.

„Nadam se da će doći. Mislim da će igrati, jer ATP finale nikada nije osvojio. Osvojio je sve ostalo, ali mu još nedostaje Završni turnir. Uvek se žalio da se Završni turnir igra na tvrdoj podlozi, a ne na šljaci. U pravu je, ali to je neizbežno s obzirom

na kalendar takmičenja. U svakom slučaju, znam da je to turnir koji bi Nadal želeo da osvoji po svaku cenu, jer mu je to jedina važna titula, koja mu nedostaje“, rekao je Gaudenci za „Ubitennis“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.