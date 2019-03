Georgijević: Da zaboravimo Kup i opet slavimo u Kruševcu

BEOGRAD – Napadač Partizana Dejan Georgijević rekao je danas da je uveren u novu pobedu protiv Napretka u Kruševcu, ali da je osnovni uslov za to da ekipa zaboravi nedavni trijumf u Kupu (4:0)

„Prvi rezultat i pobedu treba da izbacimo iz glave, igra se novih 90 minuta i kreće se od nule. Nije lako gostovanje, ali ne mislim da ce biti teže zbog prethodne utakmice. Ako uđemo kako treba, verujem u pobedu“, rekao je Georgijević za klupski sajt.

Novajlija u redovima crno-belih govorio je i o svom prvom golu, koji postigao na prijateljskoj utakmici Partizana, sastavljenoj od ekipe prvotimaca, omladinaca i kadeta koji su privremeno priključeni prvom timu za taj meč.

„Za nas špiceve je najbitnije da postižemo golove, jer nam to ne samo donosi samopouzdanje, već se to od nas i očekuje“, rekao je on i dodao:

„Lepo je dati gol, ali ipak ono još slade očekujem u prvenstvu, verujem u sebe i očekujem golove. Za sada sam odigrao dve utakmice, ali je jos mnogo važnih ispred nas i svakako da vidim svoju šansu za vecu minutažu, ali naravno ne na uštrb tima“, rekao je napadač crno-belih.

Gerogijević je rekao i da saigrače Rikarda i Nemanju Nikolića ne gleda kao konkurenciju.

„Ima igrača koji su ovde duže od mene, poput Rikarda i Nikolica, ali na to ne gledam kao na klasičnu konkurenciju, vec na timski duh i motivaciju da svako bude bolji. Radimo zajedno, podržavamo se, a svima nam je cilj da igramo što bolje. Bice prilika da igramo i u tandemu“, zaključio je Georgijević.

