Glikman: Neću amnestirati Zvezdu, nema to veze sa Kampacom

BARSELONA – Izvršni direktor Evrolige Maršal Glikman izjavio je da neće iskoristiti diskreciono pravo i amnestirati kaznu Crvenoj zvezdi na zabranu registracija košarkaša, što znači da Fakundo Kampaco definitivno neće moći da igra za crveno-bele do marta.

On je u intervjuu za portal „Basketnews.com“ rekao da je Komisija za kontrolu nezavisno telo i da će tako i ostati.

„Ta reč, amnestija. Jedinu vlast koju ja kao izvršni direktor imam je da nekog amnestiram. A amnestija znači da si učinio da cela stvar nestane kao da se nije desila. To znači“. Nije to bilo pitanje ’da li Kampaco može da igra ili ne’. Nema to veze sa Kampacom. Morali smo da sačuvamo integritet sistema, radili smo tačno ono što je od nas tražila Komisija za kontrolu upravljanja. Tako da sam smatra da nije prikladno da se sada izvršni direktor umeša i promeni nešto na čemu se radilo već neko vreme“, izjavio je Glikman.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.