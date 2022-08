Haland: Gvardiola nije ništa prodao da bi me doveo u Siti

MANČESTER – Fudbaler Mančester sitija i norveški reprezentativac Erling Haland izjavio da je zbog saradnje sa menadžerom „građana“ Pepom Gvardiolom odlučio da nastavi karijeru u engleskom klubu, preneo je magazin „Forfortu“.

Haland (22) je u letnjem prelaznom roku stigao u Mančester siti iz Borusije Dortmund za 60 miliona evra.

„Pep nije morao da proda klub da bi me doveo. Nije morao ništa da proda. On je poseban trener i to mi je bilo dosta važno. Svi znamo šta je uradio za klubove za koje je radio, ali uopšte i za fudbal i za igrače. Ja želim tome da pripadam. Mislim da zajedno možemo dobro da se zabavimo“, rekao je Haland.

Njegov otac AlfI je igrao za Mančester siti od 2000. do 2003. godine. Erling je rođen u Engleskoj, a od malih nogu je navijač „građana“.

„Objekti oko nas, osoblje, ljudi oko kluba, velika je to organizacija. Mančester siti je vrlo profesionalan klub, čini sve na dobar način kako bi pomogao igračima, što mi se dosta sviđa“, rekao je norveški fudbaler.

Haland je u prva dva kola Premijer lige postigao dva gola i imao je jednu asistenciju.

(Tanjug)

