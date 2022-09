Haman: Mane se nije uklopio u tim Bajerna

MINHEN – Bivši nemački reprezentativac Ditmar Haman izjavio je da je fudbaler Bajerna Senegalac Sadio Mane u lošoj formi, jer se nije uklopio u minhenski klub, prenose nemački mediji.

Mane (30) je u letnjem prelaznom roku stigao u Bajern iz Liverpula, a na 11 mečeva u svim takmičenjima postigao je pet golova.

Nemački mediji tvrde da su stručni štab Bajerna i navijači očekivali više od senegalskog reprezentativca, koji nije klasičan centarfor.

Mane u Bajernu igra centarfora kao zamena za Roberta Levandovskog, koji je otišao u Barselonu, dok trener minhenskog kluba Julijan Nagelsman na krilnim pozicijama koristi Leroja Sanea, Kingslija Komana i Serža Gnabrija.

„Mane se nije uklopio, to je vidljivo. Gledao sam ga u Liverpulu, gde je znao da igra napadača, ali nije to njegova pozicija. Sada mora to stalno da igra i ne izgleda mi da je srećan. Deluje izolovano i skoro da ne učestvuje u igri. Bajern mora da pronađe način da mu pomogne“, rekao je Haman, koji je u karijeri igrao za Bajern, Njukasl, Liverpul, Bolton i Mančester siti.

(Tanjug)

