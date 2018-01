Hrvatski rukometaš Karačić: Ako bude incidenata branićemo Srbe telima

Hrvatski rukometni reprezentativac Igor Karačić izjavio je da je uveren da će duel protiv Srbije na startu Evropskog prvenstva proći bez incidenata, ali ako se to desi, onda će zajedno sa saigračima zaštiti srpske rukometaše.

– Ne znam šta se dešavalo 2012. u Srbiji, ali što se tiče nas igrača, mi svi imamo sportske ciljeve i tako će i ostati na terenu. Između nas neće sigurno biti nekog posebnog naboja, ali što se tiče ljudi sa strane, sigurno da mnogi očekuju našu dobru utakmicu, pobedu, i da će biti fantastična atmosfera. Ne možemo mi ljudima da zabranimo kako će da navijaju i da se ponašaju, ali prema razgovorima kroz Split i Zagreb, mislim da neće biti incidenata na utakmici – rekao je Karačić za portal Telegraf.rs.

Na pitanje da li bi u slučaju incidenta telima zaštitili srpske igrače Karačić, koji je saigrač Mijaila Marsenića u Vardaru, nije imao dileme.

– Sigurno. Mi smo svi sportisti. Kako očekujemo da bi oni pomogli nama u suprotnoj situaciji, tako bismo i mi pomogli sve naše prijatelje tamo. Mi delimo hleb u svojim klubovima, ne daj Bože da dođe do nečega. Ali, ne verujem da će se to desiti ovde u Hrvatskoj. Sigurno da bismo stali ispred njih da ih sačuvamo – poručio je on.