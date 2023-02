Ivanović: Druga dobijena od tri za trofej, Kampaco može još bolje

NIŠ – Mi smo i pored loše igre u prvom poluvremenu imali rezultat, nedostajala nam je agresivnost. Kada sam došao u klub, na prvom treningu sam video da su igrači tvrdi i borbeni i to su večeras pokazali”, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović posle pobede protiv Partizana u polufinalu Kupa Radivoja Koraća (83:75).

“Rekao sam mojim igračima da je ovo jedna potpuna druga utakmica i da moramo tako i da je gledamo jer smo došli da osvojimo Kup i da moramo sve tri utakmice da pobedimo. Ovo je bila druga pobeda, sutra je potencijalno treća i sa takvim mentalitetom moramo da igramo“, izjavio je Ivanović na konferenciji za medije.

Veliki uticaj na igru u drugom poluvremenu imao je Fakundo Kampaco, kome je ovo bio prvi večiti derbi ove sezone.

“Kampaco je igrač koji je igrao na visokom nivou i koji je u španskom prvenstvu, Evroligi i NBA pokazao svoj kvalitet. Držao je ekipu i vodio je igru. Do sada nije igrao protiv jakog protivnika kakav je bio u ovom meču i zbog toga je verovatno u prvom poluvremenu bio malo brzoplet, a onda u drugom, bio je zaista sjajan. Može on još mnogo bolje i igraće još bolje”, rekao je trener crveno-belih.

Ivanović je u prvom poluvremenu zaradio isključenje nakon dve uzastopne teuničke greške, pa je u nastavku meč vodio njegov pomoćnik Karles Marko iz Španije.

Crvena zvezda će za prvi trofej u sezoni igrati protiv Mege.

“Najbitnije je da moji igrači znaju da imaju još jednu utakmicu kako bismo osvojili prvi trofej. Poznajemo tu ekipu i utakmica traje 40 minuta. Imamo malo vremena za pripremu, ali moramo biti spremni za taj meč. Mega je pokazala da je sjajna ekipa i velikim preokretom protiv FMP-a”, zaključio je Ivanović.

Finale igra se u nedelju od 21 čas, a Zvezda igra za devetu “Žućkovu levicu“ i ukupno 12. Kup u istoriji”.

(Tanjug)

