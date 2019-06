Janković: Protiv Zvezde moramo deset puta jače

BEOGRAD – Košarkas Partizana Stefan Janković, posle pobede protiv FMP-a i plasmana u finale Superlige, rekao je da njegov tim sada očekuje težak posao protiv Crvene zvezde.

„Bitna utakmica za nas. Dobili su nas u prošloj, znali smo da moramo maksimalno da uđemo. Počeli smo polako, ali smo ušli u ritam. Igramo finale sa Zvezdom, biće teško. Moramo isto ovako i još deset puta jače da igramo. Mi, kao i oni, čekamo finale. Da kažemo, svi su znali ko će ga igrati. Igrali smo koliko puta ove godine. Neće biti tu nekih iznenađenja i taktike. To će da se igra muški“, rekao je Janković novinarima posle meča.

Janković je protiv FMP-a pružio najbolju partiju. Ubacio je 21 poen bez promašaja i zabležiio 13 skokova.

„Nisam to znao, znao sam samo za trojke, da sam konačno ubacio to što sam hteo. Dobra je utakmica bila. Važnije mi je bilo što sam na skoku bio dobar. Šut je takav, ja ću doći na trening kao da sam omašio sve živo. To je sportski život. Ne očekujem svaku utakmicu da mi ovako ulazi šut, ali mogu na svakoj da doprinesem energijom“, rekao je Janković i prokomentarisao finale.

„To je finale, to su Partizan i Zvezda. To je rivalstvo, biće tvrdo. Mi ćemo se spremiti, kao i oni što se spremaju. Uđe se muški u utakmicu i igra se energijom“, rekao je Janković i osvrnuo se na to ko ima veće šanse.

„Sada se ne gleda ko je favorit. To je finale domaće lige, igra se muški. Normalno, biće taktike, ali igra se na energiju i skok i na to ko „udari“ prvi. Pitanje je ko će završiti sezonu na lep način. Zvezda je prejaka i preozbiljna ekipa. Postoji razlog zašto su osvojili ABA ligu i način na koji su osvojili. Nema ni mnogo vremena za spremanje, zaključio je Janković.

Finalna serija plej-ofa Superlige počinje u ponedeljak u 18 sati, kada će Crvena zvezda dočekati Partizan.

(Tanjug)