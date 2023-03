Jelena Janićijević zaustavljena u osmini finala SP u Nju Delhiju

NJU DELHI – Srpska bokserka Jelena Janićijević zaustavljena je u osmini finala šampionata sveta u Nju Delhiju, pošto je danas u kategoriji do 63 kilograma poražena od Kadičabonu Abdulajeve iz Uzbekistana 5:0.

Prethodno, Snežana Šiljković, u kategoriji do 48 kilograma, eliminisana je, takođe od Uzbekistanke, Farzone Fazilove 5:0.

U popodnevnim časovima slede borbe Natalije Šadrine, u kategoriji do 60 kilograma, protiv Rime Vološenko iz Kazahstana, odnosno Milene Matović, u kategoriji do 66 kilograma, protiv Kineskinje Liju Jang.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.