Jokić odličan u porazu Denvera, Teodosić solidan uz povredu

Srpski košarkaši u NBA ligi prethodne imali su zapažene uloge, a najistaknutiji bio je Nikola Jokić, ali njegov Denver izgubio je na gostovanju sa 114:110 od Toronta.

Srpski košarkaš meč je završio sa 29 poena (11/21), 16 skokova, osam asistencija i dve ukradene lopte, ali i pored odlične igre nije uspeo da zadrži svoj tim u prednosti. Pored njega, zapaženu ulogu imao je i Pol Milsap sa 20 poena, a Džamal Marej ubacio je 15.

Toronto je do trijumfa došao pre svega zahvaljujući odličnoj igri u poslednjoj četvrtini kada je i stigao do preokreta, a najzaslužniji za to bio je Demar Derozan sa 15 poena i osam asistencija, dok su Jonas Valančjunas i Fred van Vlit takodje dodali po 15 poena.

Denver ima 40 pobeda i 35 poraza, pa se sada tako nalazi na 10. mestu Zapadne konferencije, dok je Toronto 55 trijumfa i 20 poraza prvi na Istoku.

U borbi za plej-of ostali su Los Andjeles Klipersi koji su na svom parketu sa 105:98 pobedili Milvoki, a Miloš Teodosić u igri je bio samo u prvom poluvremenu zbog problema sa stopalom leve noge.

On je za 16 minuta na parketu postigao 13 poena, uz četiri asistencije i jedan skok. Na parketu se protiv Milvokija našao i Boban Marjanović koji je za četiri minuta postigao pet poena.

LA Kliperse do pobede je predvodio Tobijas Haris sa 19 poena, dok je Lu Vilijams ubacio 16.

S druge strane u ekipi Milvokija istakao se Janis Adetokumbo sa 26 poena, dok je Kris Midlton ubacio 22.

LA Klipersi sada imaju 40 pobeda i 34 poraza, pa se tako nalaze na devetom mestu Zapadne konferencije, dok je Milvoki osmi na Istoku sa 39 trijumfa i 35 poraza.

Sakramento je odavno bez prilike da se nadje u plej-ofu, pa tako poraz na domaćem terenu od 103:97 od Dalasa ne utiče mnogo na tim.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović u igri je proveo 26 minuta i za to vreme postigao 10 poena, uz tri skoka i dve asistencije. U ekipi Sakramenta istakao se Skal Labisije sa 19 poena i osam uhvaćenih lopti.

S druge strane, Dalas je do pobede predvodio Harison Barns sa 20 poena, šest asistencija i pet skokova, dok je Denis Smit džunior postigao 19.

Sakramento ima 24 pobede i 51 poraz, dok Dalas ima trijumf manje iz utakmice manje.

U ostalim mečevima NBA lige igranim tokom noći Vašington je sa 116:106 pobedio San Antonio, dok je Majami sa 98:79 bio bolji od Klivlenda, a Hjuston je sa 118:86 trijumfovao protiv Čikaga.

Portland je sa 107:103 pobedio Nju Orleans predvodjen Demijanom Lilardom sa 41 poenom, devet skokva i šest asistencija, dok je Indijana sa 92:81 slavila protiv Golden Stejta.

(Beta)