Jovana Risović: „Trofej Karpata“ dobra priprema za EP

BEOGRAD – Golman ženske rukometne reprezentacije Srbije Jovana Risović izjavila je da će našoj selekciji turnir „Trofej Karpata“ poslužiti kao dobra priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Srbija će od 29. septembra do prvog oktobra igrati u Bistrici na „Trofeju Karpata“ sa selekcijama Slovenije, Španije i Austrije.

„To su dobre i važne provere, jer će na turniru učestvovati jake selekcije. Turnir će nam poslužiti da se uigramo i da probamo neke nove stvari. Tri utakmice u tri dana je dobar pogodak, pošto će nam dobro doći kao priprema za EP. Selekcije koje učestvuju na turniru u Rumuniji se nalaze u samom vrhu ženskog rukometa. Biće naporno, pošto ćemo odigrati tri meča za tri dana. Međutim, imamo dovoljno rukometasiča na raspolaganju i verujem da ćemo se na kraju nedelje rastati srećne i zadovoljne“, izjavila je Risovićeva, preneo je zvanični sajt Rukometnog saveza Srbije (RS S).

Ona je istakla da su Mediteranske igre bile uvertira za EP. Srbija će na EP od četvrtog do 20. novembra igrati u grupi sa Slovenijom, Švedskom i Danskom.

„Očekujem veliku podršku navijača u Sloveniji, jer će nam to puno značiti. Još mesec dana nas očekuje do početka EP. Grupa je teška i zahtevna. Pored domaćina Slovenije, tu su dve skandinavske ekipe, koje se nalaze u svetskom vrhu ženskog rukometa. To su pokazali i njihovi rezultati na velikim takmičenjima. Nećemo se predati, ići ćemo korak po korak. Samo da sve budemo zdrave. Analiziraćemo jednog po jednog protivnika i tako ćemo se spremati za rivale na EP“, izjavila je Risovićeva i dodala da u reprezentaciji Srbije vlada sjajna atmosfera.

Rukometašice Srbije se trenutno u Sportskom centru FS S u Staroj Pazovi pripremaju za turnir u Rumuniji.

(Tanjug)

