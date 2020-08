Kirjos jednostavno ne može da prestane da priča o Novaku (video)

Ćudljivi australijski teniser Nik Kirojs još jednom je javno ”pecnuo” najboljeg tenisera sveta, Srbina Novaka Đokovića, i to u video poruci u kojoj je objavio da neće igrati na Ju-Es Openu.

Nick Kyrgios pulls out of #USOpen:

“We can rebuild our sport and the economy but we can never recover lives lost.”

Kyrgios also slams players “dancing on tables, money grabbing your way around Europe, trying to make a quick buck hosting an exhibition.”pic.twitter.com/xKfvRA7TAc

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 1, 2020