KK Crvena zvezde večeras protiv Albe u petom kolu Evrolige

BEOGRAD – Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 sati dočekuju berlinsku Albu u petom kolu Evrolige u hali „Aleksandar Nikolić“.

„Na nama je do dobrom igrom dođemo do kontrole kvaliteta njihove igre i da im ne dozvolimo da oni nametnu svoj ritam. Posle dugo vremena imamo situaciju da igramo u Pioniru evroligašku utakmicu pred našim navijačima. Ako bude atmosfera makar približna onome kako je znalo da bude na utakmicama Evrolige ovde, sigurno da će to biti veoma značajno za nas“, istakao je trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.

(Tanjug)

