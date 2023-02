Klop: Moramo da odigramo dve super utakmice protiv Reala

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je danas da njegova ekipa mora da odigra „dve super utakmice“ kako bi posle dvomeča sa aktuelnim šampionom Real Madridom prošla u četvrtfinale Lige šampiona.

Liverpul je u poslednje dve utakmice u Premijer ligi pobedio Everton i Njukasl, a Klop misli da je ekipa popravila formu na vreme za utakmicu sa Realom.

„Uz skoriju istoriju i prilično dobre rezultate oba kluba u takmičenju, protiv kojih je teško igrati i postizati rezultate, to će biti vrhunska fudbalska utakmica. Srećan sam što sada igramo, pre četiri nedelje bi bilo drugačije, ali sve je u ‘tajmingu’. Možda smo se vratili na vreme za ovu utakmicu, mada bih očekivao da budemo na nivou i da nismo pobedili u poslednje dve utakmice, pošto je ovo drugačije takmičenje i morate da iskoristite priliku“, rekao je Klop, preneo je Skaj.

Fudbaleri Liverpula igraju u utorak od 21 čas na Enfildu protiv aktuelnog evropskog prvaka Real Madrida, prvu utakmicu osmine finala Lige šampiona.

„Imamo ta dva rezultata i nadam se da to može da nam bude osnova, ali moramo da odigramo super utakmicu, moramo da odigramo dve super utakmice, da bismo prošli dalje. Nemam problem s tim jer ako ne igraš najbolje, nemaš šanse – Real Madrid ne mora da igra najbolje što može, a on i dalje ima šansu. To je razlika. To je prilično posebno. Jedva čekam“, dodao je on.

U prošlogodišnjem finalu Lige šampiona Real je pobedio Liverpul sa 1:0 u Parizu.

„Nisam gledao tu utakmicu do ovog vikenda. Ono što sam odmah shvatio je zbog čega je nisam gledao, ali morao sam – to je bilo pravo mučenje. Odigrali smo dobru utakmicu i mogli smo da pobedimo. Oni su postigli odlučujući gol, a mi nismo i to je bio razlog. Moglo se videti koliko je Real iskusan, koliko ih malo zabrine kada druge ekipe imaju šanse, oni ne gube samopouzdanje, znaju da će njihova šansa doći“, rekao je Klop.

„To je ta ekipa, takmičenje i definitivno od njih možete da učite. Ali to je bilo pre šest, osam meseci. Sada su to isti klubovi, a različite ekipe i različita vremena. Imamo istoriju u poslednjih nekoliko godina. Jedan od nas je uvek u finalu, barem je takav utisak, a obično kada prođeš u finale moraš da pobediš nas ili njih. Ovoga puta igramo jedan protiv drugoga (u osmini finala) i videćemo ko će proći“, dodao je nemački trener.

U utorak će biti odigrana i druga utakmica osmine finala Lige šampiona, od 21 čas u Frankfurtu Ajntraht će dočekati Napoli.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.