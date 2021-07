Kovač saopštio širi spisak odbojkaša za EP

BEOGRAD – Selektor muške odbojkaške reprezantacije Srbije Slobodan Kovač saopštio je širi spisak od 25 igrača za Evropsko prvenstvo, koje će se odigrati od 1. do 19. septembra u Poljskoj, Češkoj, Finskoj i Estoniji.

Na spisku su: tehncari: Nikola Jovović, Aleksa Batak, Vuk Todorović, Mihajlo Mitić i Andrej Polomac, korektori: Aleksandar Atanasijević, Dražen Luburić, Nikola Meljanac, libera: Neven Majstorović, Nikola Peković, Milorad Kapur, blokeri: Marko Podraščanin, Sreckko Lisinac, Petar Krsmanović, Aleksandar Okolić, Nemanja Mašulović i Stevan Simić, primači: Nemanja Petrić, Marko Ivović, Uroš Kovačević, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Davide Kovač, Lazar Marinović i Lazar Bajandić.

Odbojkaši Srbije će u nedelju, 18. jula, početi pripreme za prvenstvo Evrope, a odmah po okupljanju u beogradskom hotelu “M” otputovaće na Pale, na Jahorinu, gde će do 1. avgusta obaviti prvi deo priprema.

Muška seniorska reprezentacija Srbije, aktuelni prvak Evrope, odigraće prvi meč EP u A grupi u Krakovu protiv Belgije, 2. septembra od 17.30 sati.

Srbija će drugi meč odigrati 3. septembra protiv Ukrajine od 20.30 sati, a treći 4. septembra od 20.30 sati protiv Poljske.

Četvrti meč na EP Srbija će odigrati 6. septembra od 17.30 sati protiv Portugalije, a poslednji, peti 7. septembra protiv Grčke od 17.30.

U B grupi u Ostravi igraće Česka, Italija, Slovenija, Bugarska, Belorusija i Crna Gora, u C grupi u Tampereu, Finska, Rusija, Holandija, Turska, Španija i Severna Makedonija, i u D grupi u Talinu, Estonija, Letonija, Francuska, Nemačka, Slovačka i Hrvatska.

EP u konkurenciji odbojkaša odigracje se od 1. do 19. septembra u Poljskoj, Češkoj, Finskoj i Estoniji.

Takmičenje po grupama će se odigrati u Krakovu (A grupa), Ostravi (B), Tampereu (C) i Talinu (D), mečevi osmine finala i četvrtfinala u Gdanjsku, u Poljskoj i Ostravi, u Češkoj, a polufinala, kao i meč za treće mesto i finale u Katovicama, u Poljskoj.

Prvenstvo Evrope će početi 1. septembra utakmicama u C i D grupi, a utakmice u A grupi u Krakovu odigraćee se od 2. do 8. septembra, u B grupi u Ostravi od 3. do 9. septembra, u C grupi u Tampereu od 1. do 8. septembra i u D grupi u Talinu od 1. do 9. septembra.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.