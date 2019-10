Kovačević: Kovač je vratio pobednički duh i samopuzdanje

BEOGRAD – Najbolji igrač (MVP) minulog šampionata Evrope za odbojkaše Uroš Kovačević rekao je da presrećan i ponosan što je sa ovom generacijom uspeo da osvoji evropsko zlato.

Srbija je u finalu EP posle preokreta pobedila Sloveniju 3:1 i osvoijla treće zlatno odličje u istoriji na ovom takmičenju.

„Uradili smo jednu veliku i istorijsku stvar. Uzeti EP je jako težak zadatak. Mi smo to uradili i možemo da budemo samo presrećni i zadovoljni, jer smo to zaslužili našim radom i odricanjem koje smo imali tokom cele godine“, rekao je Kovačević za Tanjugu.

Posle neuspeha na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre u Bariju kada nije izborena viza za Tokio, samouzdanje ekipe bilo je palo.

Usledila je promena na selektorskoj poziciji, a na mesto Nikole Grbića došao je Slobodan Kovač, koji za nešto više od mesec dana odveo Srbiju na evropski tron, iako očekivanja javnosti da ovaj tim može do medalje nisu bila visoka.

„U pravu ste što se tiče Barija, nama je samopouzdanje bilo totalno u ‘autu’. Boba je ekipi vratio pobednički duh, samopouzdanje svakom pojedinačnom igraču i timsko samopouzdanje, da smo mi kao tim jaki, što smo i pokazali osvajanjem EP. Neuspeh u Bariju je samo jedna utakmica, ne mogu da verujem da su nas se ljudi tako lako odrekli posle jednog poraza.“

Momak iz Kraljeva bio je deo reprezentacije koja je 2011. godine na prvenstvu Starog kontineta osvojila zlato u Beču.

Kovačevića je u seniroski tim iz mlađih kategorija pozvao Igor Kolaković, kao jednog od najvećih talenata srpske odbojke.

Osam godina kasnije, 26-godišnji primač servisa u Parizu je imao drugačiju i značajniju ulogu.

„Te 2011. nisam igrao, a sada jesam. Ne mogu da kažem da mi je draža ova medalja od one iz 2011. Tada sam bio klinac, imao sam 17-18 godina. Igor me je povukao iz kadetske reprezentacije. Pre osam godina sve to mi je izgledalo nestvarno. Niko nije očekivao da ćemo u tom trenutku da približimo i igramo polufinale, a kamoli da uzmemo titulu. Ja sam na ovom EP igrao sa momcima sa kojima je bilo nemoguće da ne uzmemo EP. Bar sam ja tako mislio. To se obistinilo“, kaže Kovačević, koji je upitan šta mu je posle zlata i titule rekao stariji brat Nikola, sa kojim je zajedno osvojio zlato 2011.

„On je u Saudijskoj Arabiji, dopisivali samo se, presrećan je i ponosan na mene, kako samo jedan brat može da bude“.

Pored korektora Aleksandara Atanasijevića, kao jedan od lidera ove generacije istakao se upravo igrač italijanskog Trentina.

Kakva je njegov uloga bila i na kom niovu je bio tokom EP, potvrdila je i titula MVP-ija, koja mu je pripala.

„Osećaj je sjajan posle tog priznanja. Sjajan je osećaj igrati sa ovim momcima na terenu, živeti sa njima. Ne gledam sebe kao lidera, samo pokušavam da iz sebe i iz drugih izvučem najbolje“.

Izabranike Slobodana Kovača u januaru očekuje novi kvalifikacioni turnir i prilika da se posle osam godina Srbija nađe na Olimpijskim igrama, gde je poslednji put igrala u Londonu 2012. godine.

„Biće jako težak put, odbojka je specifican sport. Mi kao evropski prvaci nemamo vizu za Tokio. Od osam ekipa jedna prolazi, faktičkki to je lutrija. Može da se desi jedan loš turnir kao što je bio Bari i da sve padne u vodu. Niko ne može da garantuje da ćemo mi proći, jer tu nijasnse odlučuju. Mi ćemo dati sve od sebe, jer nam je viza za OI najveći cilj“, zaključio je Kovačević.

(Tanjug)