Krajinovićev preokret posle maratonskog meča, sledeći protivnik Federer

Srpski teniser Filip Krajinović izborio je plasman u drugu rundu Australijan opena, pošto je danas u prvom kolu savladao Francuza Kventina Alija 7:6 (7), 7:6 (1), 3:6, 4:6, 7:5.

.@filipkrajinovic gets it done in FIVE!

He def. Halys 7-6(7) 7-6(1) 3-6 4-6 7-5 to set up a second round clash against Federer #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/erNqfCmw8H

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020