Kritike za Nejmara zbog izostanka iz utakmice i karnevala u Riju

Navijači i mediji kritikovali su izgovor o povredi fudbalera Nejmara da ne igra za Santos u polufinalu državnog šampionata protiv velikog rivala Korintijansa, nakon što je viđen na karnevalu u Rio de Žaneiru.

Santos je u nedelju izgubio od Korintijasa 1:2 u polufinalu državnog šampionata Sao Paola, a Nejmar je utakmicu gledao sa rezervne klupe zbog lakše povrede.

Nekoliko dana ranije Nejmar je fotografisan na karnevalskoj paradi u Rio de Žaneiru. On je prisustvovao paradi samo nekoliko sati nakon što je zamenjen u drugom poluvremenu druge utakmice u šampionatu igrane 2. marta, pošto se požalio na povredu butine.

Nejmar se nedavno oporavio od povrede prednjih ukrštenih ligamenata kolena zbog koje je pauzirao više od godinu dana. On je u januaru prešao u Santos, nakon što je sporazumno raskinuo ugovor sa Al Hilalom.

Uoči polufinala protiv Korintijansa, Santos nije naveo da li je Nejmar povređen.

„Sve što sam želeo je da budem na terenu i pomognem saigračima na neki način. Ali prošlog četvrtka sam osetio nelagodu koja me je sprečila da budem na terenu. Obavili smo test i ponovo sam to osetio“, naveo je Nejmar na Instagramu.

Trener Santosa Pedro Kačinja rekao je da je tražio od Nejmara da bude na klupi uprkos povredi.

„To je bila samo nelagoda, ali to je značilo da nije mogao da učestvuje. To je bio moj zahtev i on se složio da bude sa ekipom. On je drugačiji igrač, prosvetljen je i ima fantastičnu energiju. Nejmar je mnogo patio jer nije mogao da učestvuje u utakmici“, naveo je on na konferenciji za novinare posle eliminacije iz takmičenja.

Mnogi navijači, stručni konsultanti na televizijama i novinama optužili su Nejmara da nije koncentrisan na karijeru, koju pokušava da oživi u Santosu, posle uspeha u Barseloni i igranja u Pari Sen Žermenu i Al Hilalu.

„Izabrao je karneval pre polufinala. Nejmarovo ponašanje u poslednjih pet, šest godina mu se vratilo. On menja profesionalnu stranu zarad zadovoljstva i zabave“, rekao je popularni stručni konsultant Volter Kasagrande na društvenim mrežama.

Predsednik Santosa Marselo Tešeira rekao je da je Nejmar od petka do nedelje u više navrata pregledan i da su svi pregledi pokazali da nije spreman da igra protiv Korintijansa.

„To je mera predostrožnosti, znali smo da ne treba da igra. Ne radi se nacionalnom timu, već o tome da nije imao uslova da igra. On je u procesu oporavka. Moramo to da razumemo“, dodao je.

Španski list Marka opisao je sedmicu brazilskog fudbalera kao „Nejmarov najtužniji karneval nakon što ga je odbila Barselona, što je bio na klupi i nokautiran“.

Otkako se vratio u Santos, Nejmar je odigrao sedam utakmica, postigao je tri gola i imao je tri asistencije. Zbog toga ga je selektor Dorival pozvao u reprezentaciju za utakmice protiv Kolumbije i Argentine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

