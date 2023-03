Kriza u BBC-ju se povećava jer igrači i poznati podržavaju smenjeng voditelja

Reakcije na to što je RTV Bi-Bi-Si (BBC) objavila da smenjuje čuvenog voditelja Gerija Linekera, postale su pravi izazov i proba vrednosti na kojo se zasniva britanski javni servis.

BBC je u petak objavio da Linkera povlači iz emisije Meč dana (Match of the Day) posle njegove Tviter poruke u kojoj je uporedio rečnik britanske vlade o izbeglicama s govorom zvanilnika nacističke Nemačke 1930-ih godina.

Kada je konzervativna vlada u utorak objavila predlog zakona čiji je cilj da spreči da migranti koji stižu preko Lamanša, traže azil u Velikoj Britaniji, Lineker, bivši fudbalski reprezentativac Engleske koji je vrlo aktivan na Tviteru osudio je „surovu politiku uperenu protiv najosetljivijih osoba jezikom koji nije drugačiji od onog u Nemačkoj 1930-ih“.

BBC je bio primoran da ukine veći deo svog sportskog programa ovog vikenda jer je veliki broj igrača i voditelja Premijer lige, kao bi podržao Linkera, odbio da gostuje u njegovim emisijama.

Britanski javni servis suočio se sa optužbama za političku pristrasnost i suzbijanje slobode govora, a bil je i pohvala nekih konzervativnih političara.

BBC je najavio da će ovog vikenda imati „ograničeni sportski program“, pa u subotu na BBC-ju nije bilo ni dnevnog izveštaja Premijer lige, kao ni predvečernjeg rezimea rezultata utakmica.

Neće biti ni intervjua sa igračima posle utakmica jer je Udruženje profesionalnih fudbalera saopštilo da neki igrači bojkotuju učešće u emisijama BBC.

Javni servis je saopštio da „žali zbog promena u programu za koje priznaje da će razočarati ljubitelje sporta“ i da „naporno radi na što bržem rešavanju situacije“.

Posle burne reakcije izazvane tvitom, Lineker je ponovio da ostaje pri svojim izjavama.

Geri Lineker, sa 48 golova u dresu engleske reprezentacije do završetka fudbalske karijere 1994. godine, od 1999. godine vodi emisiju „Match Of The Day“ na BBC-ju.

(Beta)

