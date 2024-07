Kuman: VAR razbija fudbal

Selektor fudbalske reprezentacije Holandije Ronald Kuman kritikovao je upotrebu VAR tehnologije za „razbijanje fudbala“, nakon što je Engleskoj dosuđen sporni jedanaesterac u polufinalu Evropskog prvenstva.

Holandija je sinoć u Dortmundu izgubila od Engleske 1:2 u polufinalu Evropskog prvenstva u Nemačkoj golom Olija Votkinsa u prvom minutu nadoknade vremena. Holandija je povela u sedmom minutu golom Ćavija Simonsa, a Engleska je izjednačila u 18. minutu golom Harija Kejna iz jedanaesterca.

Jedanaesterac je dosuđen zbog starta Denzela Dumfrisa na Kejna, nakon što je kapiten Engleske šutnuo loptu i poslao je preko gola. Sudija Feliks Cvajer prvobitno nije dosudio penal, ali su ga sudije u VAR sobi savetovale da pregleda snimak na monitoru pored terena, nakon čega je dosudio penal.

„To nije trebalo da bude penal. Šutnuo je loptu, a onda su se dodirnuli kopačkama. Mislim da zbog VAR-a ne možemo da igramo fudbal kako treba. To zaista razbija fudbal“, rekao je Kuman, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Kapiten reprezentacije Holandije Virdžil van Dajk rekao je da je penal bio ključan u utakmici.

„Mislim da je to bio važan trenutak, Engleska je posle toga stekla samopouzdanje. Mislim da su mnoge odluke donete nama na štetu, ali ne želim da pričam o sudiji“, naveo je on.

Bivši defanzivac Engleske i stručni konsultant Gari Nevil rekao je da Holandija ima pravo da bude ljuta.

„Govorim kao odbrambeni igrač, mislim da je ovo apsolutno sramotna odluka. Nema šanse da je to bio penal. On je krenuo prirodno da blokira šut. Za mene to nije penal“, rekao je Nevil.

Bivši napadač Engleske Alan Širer rekao je za BBC da je kontakt postojao, ali da je Dumfris samo pokušavao da blokira loptu.

Engleska će u finalu, u nedelju od 21 čas u Berlinu, igrati protiv Španije.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.