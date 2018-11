Lafčina: Novak usred meča prekršio pravilo kako bi pomogao saigraču (video, foto)

Novak Đoković još jednom je pokazao da je – ljudina. U osmini finala Mastersa u Parizu istakao se fer-plej potezom.

Nakon maratonskog šestog gema koji je trajao više od 11 minuta i nakon kojeg je Đoković protiv Damira Džumhura vodio 5:1, bosanskohercegovački teniser požalio se na bol u donjem delu leđa.

11mins and 33secs for that sixth game, #Dzumhur breathing heavily as he gets broken again by a supremely confident #Djokovic

Nole up 5-1 as the Bosnian calls for the Physio pic.twitter.com/sYgnOF4cve

