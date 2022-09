LK: Šest golova u remiju Partizana i Slovackog u Češkoj

Fudbaleri Partizana i Slovackog odigrali su večeras u Uherskom Hradištu nerešeno 3:3, u utakmici prvog kola Grupe D Lige konferencija.

Golove za crno-bele postigli su Fuseni Dijabate u 47. i 53. minutu, kao i Rikardo Gomeš u 62. minutu. Strelci za češki tim bili su Jan Kalabiška u petom i 19. minutu, kao i Libor Kozak u 83. minutu.

Domaći tim već u petom minutu dolazi do prednosti, nakon što je precizan udarac sa ivice šesnaesterca uputio Kalabiška.

Do izjednačenja Partizan je mogao u 17. minutu. Asistenciju ka Bibrasu Nathu je uputio Hamidu Traore, a izraelski fudbaler dodaje loptu do Gomeša koji postiže gol, ali je on poništen zbog ofsajda.

Drugi gol na meču Kalabiška postiže dva minuta kasnije. Posle kornera najviši u skoku bio je Stanislav Hofman, a njegov udarac glavom završava na stativi, da bi u nastavku do odbijene lopte došao Kalabiška.

U 22. minutu crno-beli ostaju sa desetoricom na terenu, nakon što je direktan crveni karton dobio Kristijan Belić. Belić je isključen zbog prekršaja nad Petrom Rajnberkom.

Napadala je češka ekipa i u nastavku prvog dela, ali se na odmor otišlo bez promene rezultata.

Drugi deo bolje počinje Partizan, koji u 47. minutu smanjuje rezultat. Posle kornera do lopte je na ivici šesnaesterca došao Dijabate, koji je zatim savladao golmana Filipa Nguena.

Dijabate izjednačenje gostima donosi šest minuta kasnije. Krilni napadač je posle solo akcije ušao u kazneni prostor, a lopta je posle njegovog udarca zakačila Hofmana i „prevarila“ golmana domaćih.

Potpuni preokret dogodio se u 62. minutu. Povukli su crno-beli akciju, a do odbijene lopte u kaznenom prostoru dolazi Gomeš, koji volej udarcem donosi Partizanu vodjstvo.

Domaća ekipa je u 71. minutu bila najbliža golu u drugom delu, kada je glavom preko gola šutirao Rajnberk.

U 73. minutu zbog bolova u nozi teren je napustio Natho, kojeg menja Aleksandar Filipović.

Ekipa Slovackog do izjednačenja dolazi u 83. minutu posle kornera. Loptu je nogom ‘zahvatio’ Mihal Kadlec, a ona se odbija od nogu Kozaka i završava u golu.

Tri minuta kasnije Partizan je mogao do nove prednosti, ali je prečku pogodio Gomeš.

Druga utakmica ove grupe izmedju Nice i Kelna počela je kasnije, zbog navijačkih nereda.

Partizan u drugom kolu za sedam dana dočekuje Nicu, a Slovacko gostuje Kelnu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.