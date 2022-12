Luis Enrike nije više selektor Španije

Fudbalski savez Španije saopštio je danas da Luis Enrike više neće predvoditi nacionalni tim, nakon što je ta reprezentacija eliminisana u osmini Svetskog prvenstva u Kataru.

Ovo saopštenje dolazi dva dana pošto je Španija izgubila od Maroka u osmini finala sa 3:0 posle penala, a nakon što je 120 minuta igre završeno rezultatom 0:0.

Enrike je reprezentaciju Španije preuzeo u julu 2018. godine, ali je od marta do novembra 2019. godine uzeo pauzu nakon smrti ćerke. On je potom vodio nacionalni tim do polufinala Evropskog prvenstva i dva puta do završnog turnira Lige nacija.

Ime njegove zamene još nije saopšteno. Fudbalski savez Španije je naveo da bi trebalo da započne „novi projekat“, ali nije postavio vremenski okvir za imenovanje novog selektora.

(Beta)

