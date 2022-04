Majk Tajson pretukao pijanog putnika u avionu: Objavljen snimak sukoba

Penzionisani bokser Majk Tajson izudarao je jednog putnika u avionu, javlja TMZ.

Nepoznati muškarac, koji je bio pod uticajem alkohola, provocirao je nekadašnjeg prvaka sveta u teškoj kategoriji, a Tajson ga je fizički napao nakon što ga je nekoliko puta zamolio da prestane s provokacijama.

Pojavio se i video.

Mike Tyson punches man on plane multiple times after provoking him 😳‼️

pic.twitter.com/3Z5jNk8Wme

— RapTV (@Rap) April 21, 2022