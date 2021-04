Mijailović: Želimo sve pobede do kraja sezone

BEOGRAD – Fudbaler Čukaričkog Srđan Mijailović istakao je danas da bi ekipa do kraja sezone u Superligi Srbije trebalo da ide na sve pobede i tako se izbori za treće mesto na tabeli.

„Imamo još šest utakmica do kraja sezone, biće tu teških gostovanja, imamo i nezgodne protivnike na Banovom brdu. Idemo utakmicu po utakmicu, ali ćemo se svakako truditi da dobijemo sve do kraja i da kao trećeplasirani završimo Superligu, ako nam se za to ukaže prilika“, rekao je Mijailović za klupski sajt.

Čukarički šest kola pre kraja šampionata zauzima četvrto mesto na tabeli sa 65 bodova, jednim manje od trećeplasirane Vojvodine.

Ekipa Dušana Đorđevića u prethodnom kolu slavila je na gostovanju protiv Novog Pazara posle preokreta sa 3:1, a već u narednom čeka je okršaj s gradskim rivalom Voždovcem, takođe u gostima.

„Sa naše strane, neće biti popusta za bilo koga. Uostalom, to je čar sporta i fudbala, igramo našu igru, jurimo svaku pobedu, imamo svoje ciljeve… Svi već znaju da je specifičan teren na krovu tržnog centra, baš zbog toga ćemo tokom ove nedelje trenirati na stadionu BASK-a na Carevoj ćupriji“, rekao je vezista Čukaričkog.

Na meču protiv Voždovca Čukarički će biti oslabljen u odbrani, s obzirom na to da su Stefan Šapić i Dimitrije Kamenović suspendovani zbog kartona, ali Mijailović ističe „dugu klupu“ Brđana.

„I u Novom Pazaru nismo bili kompletni, zbog povrede je izostao Stefan Čolovic, Danilo Pantić je imao problema veče pred utakmicu. Zbog toga je na primer starter bio Jovan Lukić. Imao je podršku svih nas, to je za mladog igrača najbitnije. Čukarički ima veliki broj kvalitetnih igrača. Ko god da počne utakmicu, ili da uđe tokom meča, razlika se uopšte ne oseća. Tako će biti i u svakom susretu do kraja sezone“, zaključio je Mijailović.

(Tanjug)

