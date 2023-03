Milojević: Ako pristup bude pravi, neće biti problema protiv Radničkog

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je danas da veruje u plasman svog tima u četvrtfinale Kupa Srbije.

Crvena zvezda će sutra od 15 sati gostovati Radničkom u Sremskoj Mitrovici u osmini finala Kupa Srbije.

„Videćemo da li svi mogu da igraju, s obzirom na to da je malo vremena prošlo od prethodne utakmice, tako da ćemo posle dananjeg treninga znati ko je najspremniji za sutra, iako mi deluje da je situacija relativno dobra. Svakako nam je to pretposlednja utakmica pred reprezentativnu pauzu, pa nema potrebe za većim odmorom“, rekao je Milojević, prenosi zvanični sajt Crvene zvezde.

On je istakao da očekuje golove od mladog fudbalera Crvene zvezde Jovana Mijatovića, pošto se Marko Rakonjac na meču sa Novim Pazarom dva puta upisao u strelce.

„Može svakako da bude na tom nivou, iako je dosta mlađi. Rakonjac ima iskustvo iz Superlige, stariji je od Mijatovića pet godina, nije to mala razlika, tako da verujem da ima prostora da bude na tom ili većem nivou“, dodao je Rakonjac.

Milojević je naveo da veruje u kreativnost Veljka Nikolića.

„Veljko je jedan od naših najkreativnijih veznih igrača, ali se vidi da je bio povređen i da je to ostavilo traga. Da bi ga realno ocenili za ovu sezonu, mora da odigra tri do pet utakmica u kontiuitetu, pa da onda vidimo gde je. To što je trebao da odradi, odradio je. Treba mu lopta u nogama da kreira, a kad niste u meč formi, može da dođe do problema“, rekao je Milojević.

On je podsetio da je Crvena zvezda bila efikasna protiv Novog Pazara.

„Golovi uvek treba da dođu iz dobre igre i ulaganja, kako bi se na kraju postiglo pet pogodaka. Nekad uspemo, nekad ne, ali bitna mi je kompletna slika i uvek bih voleo da damo tri ili više golova i zbog navijača i igrača, da se stekne rutina i oseti nadmoć, te da budemo svesni da to možemo da prikazujemo u kontinuitetu“, naveo je trener Crvene zvezde.

Radnički je u šesnaestini finala Kupa Srbije eliminisao Partizan.

„To je svakako model kako će igrati protiv nas, tako da smo gledali tu utakmicu u analizi. Svakog protivnika kog skautiramo, gledamo u tom smislu da protiv nas i večitog rivala igraju isto. Gledao sam Radnički i protiv Grafičara jesenas, to je čvrsta ekipa, takmičarska, imaju tri, četiri igrača sa iskustvom iz Superlige. Dobri su na ofanzivnom prekidu, te je bitno da odnos bude pravi i zalaganje maksimalno. Ne želim da razmišljamo kao da igramo protiv ekipe koja je rang ispod. Ako pristup bude pravi, neće biti problema“, zaključio je Milojević.

