Milojević: Ne dotiču nas priče o nameštanju rezultata (VIDEO)

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da njegovu ekipu ne dotiču priče o nameštanju utakmice sa Pari Sen Žermenom (PSŽ) u Ligi šampiona i da igrači fenomenalno rade na treninzima.

„Ne želim da komentarišem pisanje medija, ali mogu reći da ekipu to ne dotiče. Klub se oglasio saopštenjima a mi se uopšte ne obaziremo na sve to“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

On nije želeo da odgovara na pitanja medija vezana za aferu o navodnom nameštanju utakmice sa PSŽ u Ligi šampiona, koja je nastala posle pisanja francuskog lista Ekip da je jedan visoki funkcioner Zvezde uplatio u kladionici pet miliona evra na poraz svoje ekipe od pet golova razlike.

Meč je završen pobedom PSŽ od 6:1.

Upitan kakvo je psihičko stanje u ekipi, Milojević je rekao da je sve u redu.

„Fenomenalno radimo na treninzima. Ne znam zašto mislite da imamo bilo kakvih problema. Igrači se ponašaju normalno“, rekao je Milojević.

Fudbaleri Zvezde će u sredu od 14 časova u Vranju igrati protiv Dinama, ranije odloženu utakmicu šesnaestine finala Kupa Srbije. To će biti prva utakmica u Vranju, nakon što je Dinamo do sada igrao kao domaćin u Surdulici.

Milojević je rekao da je ekipi prijala pauza zbog učešća reprezentacija u Ligi nacija.

„Nije bilo mnogo vremena, ali igrači su se psihički i fizički odmorili posle napornih utakmica. Raduje nas što ćemo igrati u Vranju, Dinamo je do sada igrao u Surdulici, očekujem lepu i dobru utakmicu“, naveo je on.

Trener Zvezde rekao je da neće moći da računa na najjači tim, pošto se igrači još vraćaju posle reprezentativnih obaveza i da će videti u kom sastavu će sutra igrati. U konkurenciji neće biti Ričmond Boaći, Miloš Degenek i Ben.

„Mislim da imamo najbolji roster u prvenstvu i svi igrači konkurišu. Razigravamo igrače, u sve njih imam poverenje“, dodao je on.

U utakmicama reprezentacija povredili su se Filip Stojković i Milan Rodić, a Milojević je rekao da se ne radi o ozbiljnijim povredama i da će oni biti u ekipi za meč protiv Rada u subotu u prvenstvu.

Upitan o ambicijama Zvezde, posle konstatacije novinara da je Kup degradirano takmičenje, Milojević je rekao da se ekipa uvek bori za trofeje.

„Ne znam zašto tako mislite. To takmičenje svuda u Evropi donosi benefit, to je najmasovnije takmičenje, gde trećeligaš može da igra sa superligašem i gde su iznenadjenja moguća. Kup je borba za trofej i ne gledamo na to takmičenje kao da nas ne interesuje“, dodao je Milojević.

(Beta)