Milojević pred Partizan: Da vdimo gde smo u odnosu na najjač

BEOGRAD – Trener košarkaša Mege Bemaksa Dejan Milojević izjavio je da je meč protiv Partizana u 21. kolu ABA lige odlična provera za njegovu mladu ekipu.

„Ostala su još samo dva kola do kraja i više ne postoji meč koji je bez rezultatskog značaja. Skoro sve ekipe se bore ili za plej-of, najviši plasman, ili za opstanak u ligi i izbegavanje baraža. Naš prvi protivnik je ekipa Partizana koja je s razlogom na prvom mestu na tabeli pošto su najviše pokazali do sada. Izuzetno su kvalitetan tim koji je odlično popunjen na svim pozicijama i igraju s veoma dugačkom rotacijom, što je jedan od glavnih razloga zašto su do sada bili uspešni u svim takmičenjima“, rekao je Milojević za klupski sajt.

Izabranici trenera Dejana Milojevića u duel protiv lidera regionalne lige ulaze s dve vezane pobede i trenutno imaju skor 6-14, dok je Partizan prvi sa učinkom 16-4.

„Mi još nismo obezbedili opstanak i za tako nešto će nam verovatno biti potrebna jedna pobeda u naredna dva meča. Drugi deo lige smo konstantno dizali formu, tu su bili i neki nesrećni porazi, ali smo konačno vezali pobede i bar na kratko skinuli pritisak. Ovaj meč nije od onih u kojima možemo da očekujemo da se ‘vadimo’ za neke prethodne poraze, ali je prilika i da vidimo gde se trenutno nalazimo u odnosu na najjače ekipe u ligi“, izjavio je Milojević.

Bek Mege Luka Ašćerić je istakao da je njegov tim već duže vreme u usponu forme, ali da neće imati nimalo lak zadatak.

„Svakako nas očekuje teška utakmica, s obzirom na to da je Partizan prvi na tabeli i da je domaćin u ovom meču. Dokazali smo u prvom susretu da smo dobrim delom utakmice uspevali da im pariramo, ali ne i svih 40 minuta što je protiv takve ekipe neophodno. Mi se borimo za opstanak, već duže vreme smo u usponu forme. Zabeležili smo veoma važne pobede, ali još ništa nije gotovo. Sigurno je da imamo veliki motiv da pokušamo da dođemo do iznenađenja koje bi nam verovatno i obezbedilo opstanak u ABA ligi. Na nama je svakako da damo sve od sebe uz agresivnu odbranu tokom celog meča, a ako nam se ukaže šansa i za nešto više, nadam se da ćemo uspeti da je iskoristimo“, izjavio je Ašćerić.

Meč između košarkaša Partizana i Mege igra se sutra od 21 sat u beogradskoj Areni.

(Tanjug)