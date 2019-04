Milojević: Radnički nije meč sezone, ali je bitan. . .

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević, nakon pobede nad Proleter (4:0), kaže da meč protiv Radničkog iz Niša u 1. kolu plej-ofa Superlige neće biti odlučujući u borbi za titulu šampiona Srbije.

Crveno-beli sa četiri boda više čekaju Nišlije narednog vikenda na stadionu „Rajko Mitić“ na startu doigravanja.

„Dolazi nam Radnički, koji igra dobro i kvalitetan je. Biće pravi derbi na našem stadionu. Ne bih rekao da je to meč sezone, ali je jako bitna. U plej-ofu ima sedam utakmica, a bodovna razlika se smanjila“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare posle meča.

Milojević se osvrnuo na utakmicu protiv ekipe iz Novog Sada.

„Sve do prvog gola bilo nam je teško da probijemo Proleter, a u nastavku je presudio naš veliki fond igrača. Proleter je mlad i talentovan tim, sviđa mi se kako igraju. Da nije bilo golmana Elesina bilo bi ubedljivije“, kazao je Milojević.

On je pohvalio Marka Marina posle nove majstorije.

„On je igrač zbog kojeg dolazi publika. Drago mi je zbog lepog gola, svi znaju da ima veliki kvalitet. Stavio je šlag na tortu u pobedi“.

Trener Proletera Dragan Radojičić čestitao je Crvenoj zvezdi na zasluženoj pobedi.

„Želim sve najbolje Zvezdi i mom drugu Milojeviću do kraja prvenstva. Do izražaja je došao kvalitet Crvene zvezde, iako smo se do 35. minuta dobro držali, ali smo ostavili Boaćija kod vodećeg gola. Nismo imali mirnoću i završni pas, ništa nismo uradili uradili i ništa nismo ni zaslužili, ali je poraz možda previsok“, zaključio je Radojičić, uz konstataciju da je plasmanom u plej-of napravljen veliki uspeh, ali da će se Proleter truditi da ne bude „puki učesnik“.

(Tanjug)