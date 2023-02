Miloš Ćuk: Moramo da ispravimo sve greške da bi došli do pobede protiv Jadrana

KRAGUJEVAC – Vaterpolista Radničkog Miloš Ćuk izjavio je danas da će Kragujevčani ići na pobedu protiv Jadrana u devetom kolu grupe A Lige šampiona.

Radnički je peti na tabeli sa devet bodova, dok je Jadran šesti sa sedam. Utakmica će biti odigrana sutra od 20.30 satu u Kragujevcu. Radnički je pre pet dana izgubio od Splita rezultatom 15:3 u Regionalnoj ligi.

„Pretrpeli smo najteži poraz ikada od Jadrana, ali se nadamo da je to bio samo naš loš dan. To nas donekle i dodatno motiviše da se pokažemo u boljem svetlu u najvažnijoj utakmici od početka sezone, ali smo svesni da je pred nama jako težak izazov. Moramo da ispravimo sve što nije štimalo i da dođemo do pobede koja bi nam mnogo značila, ne samo zbog plasmana na „F8″, već i zbog našeg samopouzdanja, jer smo imali dosta turbulencija od početka godine“, rekao je Ćuk, preneo je zvanični sajt kluba.

On je istakao da će se vaterpolisti Radničkog truditi da zaborave prethodni poraz od Jadrana.

„Bez želje i agresivnosti ne možemo igrati ni sa kim, pogotovo u ovoj fazi sezone. Moramo biti oštriji i mislim da će njima biti mnogo teže na našem bazenu i da se neće toliko razmahati kao u Splitu. Trebaće dosta napora da se dobije utakmica, ali sam siguran da će nam naša verna publika ponovo dati vetar u leđa i da ćemo uspeti da okrenemo momentum na našu stranu“, zaključio je Ćuk.

(Tanjug)

