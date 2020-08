Milošević: Inđija je pobedila Napredak, to je signal za oprez

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Mlošević, pred meč 5. kola Supelige protiv Inđije, rekao je da njegov tim mora oprezno da pristupi tom susretu, koji je prvi u nizu važnih koji će crno-beli imati u narednih sedam dana.

„Inđija nije najbolje starovala, ali je došlo do promena u samom sastavu i to se osetilo na početku sezone. Uspeli su da dobiju tešku utamicu protiv Napretka, protiv kog smo mi imali dosta problema u prvoj utakmici. To je već signal za oprez. Nezaisno od ove utakmice, mi smo pod alarmom već od prvog kola. Svako opuštanje i svako razmišljanje da će biti lako, može da nam se obije o glavu. Posebno što posle toga sledi Liga Evrope, a dobro je poznato koliko nam znači to takmičenje. Ulazimo u nedelju u kojoj imamo tri važne utakmice, gde moramo da budemo maksimalno fokusirani i fizički i mentalno. Najbitije je ova prva“, rekao je Milošević na video konferenciji u Humskoj.

Šef stručnog štaba crno-belih rekao je da će u sutrašnjem meču biti promena u odnosu na prethodni susret u Surdulici, s obzirom na to da ih čekaju tri utakmice u narednih sedam dana.

„Suma i Lazar Marković delom treniraju, delom su na terapijama. Ako ne sutra, nadamo se da će biti spremni za četvrtak i meč protiv RFS“, rekao je Milošević.

Jedno od novinarskih pitanja za Miloševića bilo je i za koga će navijati u finalu Lige šampiona, u kom će se u nedelju sastati Pari Sen Žermen i Bajern.

„Šanse su 50:50, oba tima imaju sa čime da zaprete. Ako mogu da kažem svoje lično razimišljanje, ono što igra Bajern je najviši nivo fudbala koji sam ja video u poslednji 10-15 godina. Možda je jedino Barselona pre desetak godina bila dominanta na drugačiji način. Zbog toga dajem prednost Bajernu i zbog toga ću malo više navijati za njih. To je fudbal koji te očara u svakom segmentu“, zaključio je Milošević.

(Tanjug)

