Milošević: Već smo dva puta kiksnuli i ne možemo opet

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević, pred meč 8. kola Superlige protiv Proletera, rekao je da će rival imati veliki motiv, ali da njegov tim želi da seriju teških mečeva započne pobedom.

„Vraćamo se ponovo u kolosek. Verovatno već znate da nas čeka ubitačan ritam u naredne tri nedelje. Vraćamo se i na ono što smo već radili u prethodnom periodu, tako da ćemo mesec dana igrati utakmice četvrtak-nedelja. Trudili smo se da u ovom periodu dodatno završimo pripreme koje nismo uspeli kada je trajalo takmičenje. Nadam se da smo u tome uspeli, videćemo sutra“, rekao je Milošević na konferenciji za medije SC Teleoptik.

On je rekao da je važno da njegov tim ovaj ciklus počne dobrim rezultatom.

„Utakmica je na početku ciklusa i ima težinu i važno je da počnemo dobrim i pozitivnim rezultatom ovaj ciklus koji će biti težak i zahtevan. Već smo dva puta kiksnuli i ne možemo sebi da priuštimo to ponovo. Svaki rival može da napravi problem ako mu to dozvolite. Sećam se poslednje utakmice koju smo igrali u plej-ofu. To je ekipa kao one protiv kojih smo već igrali ove godine, svi oni imaju jako veliki motiv protiv Partizana i svako želi da pokaže najbolje u tim utakmicama. Suština je da definitivno verujemo da imamo kvalitet i mislim da je pitanje isključivo naše želje, volje, htenja, koncentracije, trčanja. Ako zakažemo bilo gde, protivnik će nas čekati tu“, rekao je Milošević.

Milošević je rekao i da su svi spremni i da su u konkurenciji za tim osim Sejdube Sume, dodavši i da će najnovije pojačanje Lazar Marković biti spreman.

„Lazar je u solidnom stanju u odnosu na njegovu situaciju, s obzirom da je u ovom periodu trenirao individualno, ali opšti utisak je da je u mnogo boljem stanju od onog što smo očekivali. On će sutra biti u kombinaciji za tim i verujem da će biti u prilici da pomogne. Verujem da će sutra biti korišćen u nekoj meri“, zaključio je Milošević.

Trener crno-belih još jednom ponovo da svaki loš rezultat udaljava Partizan od titule i ako neko drugi misli drugačije, nije u pravu.

Meč između Proletera i Partizana igra se sutra od 20.30 na stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu.

(Tanjug)