Mlade srpske teniserke: Želimo medalju i na SP

BEOGRAD – Mlade srpske teniserke, koje su prethodne nedelje postale vicešampionke Evrope u uzrastu do 16 nedelja, najavile su da i na predstojećem Svetskom prvenstvu žele da osvoje medalju.

Srebro za Srbiju na šampionatu u Češkoj osvojile su Teodora Kostović, Mia Ristić i Lana Virc, predvođene trenerom Slobodanom Rankovićem.

„Ponosan sam na ovaj rezultat, ovo je veliki uspeh za Srbiju, od d 1977. nismo imali nikog u finalu ekipnog prvenstva Evrope do 16 za žene. Mia Ristić, koja je evropski šampion u singlu, napravila je ogroman uspeh, a ko osvoji zlato na evropskom vrlo brzo, posle dve, tri godine igra na WTA takmičcenjima na najvišem rangu. Poput Mie ovo prvenstvo su osvajali Žastin Enan, Simona Halep, naša Olga Danilović 2016. godine, kao i Elena Ribakina, koja je osvojila Vimbldon“, izjavaio je selektor Ranković.

Pre srebra u Marianskim Laznama, višestruka šampionka Srbije Mia Ristić „iskovala“ je zlato na pojedinacnom šampionatu Evrope u Prerovu.

„Odigrala sam šest meceva i nijedan set nisam izgubila.Sledeće nedelje je turnir u Vrnjačkoj Banji profesionalni od 25.000 dolara i nadam se da ću dobiti specijalnu pozivnicu za glavni žreb. Moj idol je Novak Đoković, kada „porastem“ verujem da ću postati prvi reket sveta baš kao i on, da cu osvojiti sve gren slemove i to više nego bilo ko do sada u istoriji“, istakla je ona.

Teodora Kostović, takođe je odigrala sjjano, a kaže da joj je šampionat i osvojeno srebro doneo veliku sreću i iskustvo, posebno jer je u meču protiv Nemačke pobedila rivalku od koje je gubila 6:2, 5:0.

„“Borila sam se do kraja, kao što se i borim uvek i uspela da izvučem taj jedan od najbitnijih mečeva. Verovala sam u sebe, svaki poen sam se borila, setila sam se zbog čega igram tenis i zašto to radim i da to volim“, rekla je Kostovićeva, koju u narednim nedeljama ocekuju ITF takmičenja i borba za plasman na juniorski gren slem u Njujorku.

Najmlađa i izuzetno važna karika srpske ekipe bila je 14-godišnja Lana Virc.

„Srećna sam što sam dobila priliku da igram za selekciju Srbiju, malo nam je falilo sreće da dobijemo i dubl u finalu, ali dobro, sjajan rezultat je iza nas, ponosne smo, za mene lično ovo je ogromno iskustvo i podstrek za budućnost“, istakla je mlada Subotičanka.

Svetski šampionat održaće se u novembru u Antaliji.

(Tanjug)

