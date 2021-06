Mladi Stanković produžio ugovor sa Zvezdom

BEOGRAD – Mladi fudbaler Nikola Stanković je produžio ugovor sa Crvenom zvezdom do 2025. godine, saopštili su danas crveno-beli.

„Želeo bih da se zahvalim stručnom štabu Crvene zvezde što su mi ukazali priliku i produžili ugovor do 2025. godine. Nadam se da ću u što kraćem periodu opravdati očekivanja uprave, kompletnog stručnog štaba i saigrača. Čast mi je što će me trenirati Dejan Stanković, svi znamo kakav je fudbaler bio, pa sada i trener. Radujem se njegovim savetima, potrudiću se da ih uvažim pošto mi veoma znače na terenu. Već sam prošao pripreme sa prvim timom, sve sam to video, osetio i nadam se da će ove godine biti lakše. U kvalifikacijama za Ligu šampiona smo izvukli jake rivale, ali ja verujem u svoju ekipu i ocekujem da prodemo u veliko evropsko takmicenje“, rekao je Stanković za klupski sajt.

(Tanjug)

