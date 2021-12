Monako raskinuo saradnju sa trenerom Mitrovićem

MONTE KARLO – Crnogorski košarkaški trener Zvezdan Mitrović sporazumno je raskinuo saradnju sa Monakom, saopšteno je iz kluba.

Mitrović je prvo vodio Monako od 2015. do 2018. godine, a potom i od 2020. godine kada je osvojio Evrokup i obezbedio učešće u Evroligi, u kojoj je ove sezone na 14 utakmica upisao pet pobeda.

„Od Pro B lige do najvišeg evropskog nivoa, svaka strana naše istorije govori u značaju trenera. On je jedinstven primer u evropskoj košarci: počeli smo saradnju u drugoj nacionalnoj diviziji, a uzdigli smo se do Evrokupa i osetili ukus Evrolige“, poručeno je iz kluba.

Raskidu saradnje kumovali su i loši odnosi sa prvom zvezdom tima Majkom Džejmsom.

Tokom karijere, Mitrović je između ostalih klubova trenirao Azovmaš, Budiveljnik, Budućnost i Asvel, a bio je i selektor reprezentacije Crne Gore.

(Tanjug)

