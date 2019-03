Morata: Loši rezultati ne mogu da umanje značaj Simeonea

MADRID – Fudbaler Atletika Alvaro Morata rekao je da rana eliminacija iz Lige šampiona od Juventusa nikako ne može da umanji značaj trenera Dijega Simeonea za madridski tim.

„On sa mnogo energije vodi tim i to će raditi do kraja svog života. To ne menja loš rezultat u Ligi šampiona ili u prventsvu. Simone uvek ima želju za pobedom, a to je najvažnije“, rekao je Morata.

Španski reprezentativac je na pozajmici u Madridu iz Čelsija, ne pruža očekivane partije, a posebno je razočarao u revanšu osmine finala LŠ protiv Juventusa u Torinu.

(Tanjug)