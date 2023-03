Murinjo: Sudija mi se obratio na neprihvatljiv način

LONDON – Trener fudbalera Rome Žoze Murinjo izjavio je danas da je četvrti sudija glavni krivac za njegovo isključenje na meču 24. kolu Serije A protiv ekipe Kremonezea, prenosi „Bi-Bi-Si“ (BBC).

Fudbaleri Kremonezea pobedili su sinoć na svom terenu Romu rezultatom 2:1.

„Emotivan sam, ali ‘nisam lud’. Prvi put u mojoj karijeri jedan sudija je sa mnom razgovarao na neoprihvatljiv način. Takvu reakciju sam imao zato što se to dogodilo. Sada moram da saznam da li mogu da učinim nešto sa disciplinske tačke gledišta“, rekao je Murinjo.

Trener Rome je isključen u 46. minutu zbog prigovora četvrtom sudiji. Ovo je portugalskom treneru bilo treće isključenje u sezoni.

„Četvrti sudija nema dovoljno iskrenosti da kaže šta mi je rekao, kako je to rekao i način na koji se ponašao prema meni, što je izazvalo moju reakciju. Želim da vidim postoji li audio zapis onoga što mi je rekao“, dodao je Murinjo.

Pojedini mediji su preneli da je četvrti sudija iz Torina, a Roma naredni meč u Seriji A igra sa Juventusom.

„Ne želim da se bavim tim da je on iz Torina, da igramo sa Juventusom, a on me želi van utakmice. Želim da se bavim tim da mi se prvi put u mojoj karijeri sudija, u ovom slučaju četvrti, obratio na neprihvatljiv način“, zaključio je Murinjo.

(Tanjug)

