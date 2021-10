Nadal ispisao stranicu istorije – medicine: „Operacija se radi u ekstremnim uslovima“

Rafael Nadal, španski teniser, povukao se sredinom sezone sa teniskog terena zbog Miler-Vajsove bolesti koja ga prati od 2005. godine. Dok navijači očekuju da ponovo pravi majstorije na šljaci, naučnik iz oblasti matičnih ćelija doktor Jasmin Nurković za Sputnjik je objasnio sa čim se bori Nadal.

Nurković je za Sputnjik otkrio i da je Španac prvi sportista koji je uspeo da bude profesionalac, a da ima problem sa specifičnom bolešću poput Miler-Vajsove.

Podsetimo, Nadal se posle poraza u drugom kolu turnira u Vašingtonu u avgustu nije više vraćao na teren, a i dalje je velika misterija kada će se to desiti.

Iako bi španski „teniski kralj“ želeo da već sada potrči i nastavi da upotpunjuje bogatu karijeru, to ne deluje tako moguće, što tvrdi i doktor Jasmin Nurković koji je duboko upućen u Miler-Vajsovu bolest sa kojom se bori slavni teniser.

Bilo je poznato da je ta bolest izuzetno retka, ali doktor Nurković otkriva da je Nadal prvi sportista sa ovim sindromom, što još više daje na značaju uspehu osvajača 20 Grend slem titula.

„Kao što je uticao i menjao tenis i ostavio trag koji će sigurno biti istorijski, tako će Nadal i u ovoj specifičnoj oblasti medicine ispisati istoriju. Do sada nije bilo profesionalnog sportiste sa ovom bolešću i lično bih voleo da pobedi svu naučnu statistiku, klinička predviđanja i vrati se na teren kao nekada. Nažalost, moja naučna pronicljivost i kliničko iskustvo nisu tako optimistični”, kaže Nurković za Sputnjik.

Doktor je detaljno objasnio i kakva je to bolest sa kojom se „Bik sa Majorke bori“, a najveći problem za tenisera je taj što uopšte nije u grupi ljudi kod kojih se sindrom javlja.

„Miler-Vajsov sindrom ili bolest označava spontanu osteonekrozu tj. propadanje jedne kosti u središnjem delu stopala koja se zove navikularna kost. Ne postoji tačan uzrok ove bolesti, ali su poznati brojni faktori koji doprinose njenom nastanku i razvoju. Ovo stanje je karakteristično za odrasle i vrlo je retko, nešto češće kod žena, a retki su naučni radovi koji detaljno opisuju propadanje te kosti“, objasnio je Nurković.

„Kod dece je stanje češće , godišnje u ordinaciji viđamo desetak mladih pacijenata sa ovim stanjem koje se kod dece zove Kohlerova bolest. Proslavljeni teniser nema sreće, jer osim toga što je bolest izuzetno retka, on ne spada ni u rizične grupe, što su pacijenti ženskog pola između 40-60 godina starosti” istakao je doktor.

Kada je objavljeno da će se Nadal operisati, mnogi medicinski stručnjaci iz celog sveta zabrinuto su konstatovali da to ne bi trebalo da uradi.

Nurković je objasnio i taj problem.

„Obično se javlja kod pete decenije života i pacijent oseća teskobe u smislu bola u srednjem delu stopala, bolnog oslonca i hoda, otežanog savijanja stopala i značajnog ograničenja dnevne funkcionalnosti. Što se tiče lečenja postoje različita mišljenja i pristupu, a to samo znači da nijedno rešenje nije dovoljno dobro. Operacija se radi u ekstremno retkim situacijama i nema visok procenat uspešnosti”, rekao je stručnjak.

Ipak, Španac je otišao na intervenciju posle čega nije mogao da se osloni na nogu.

Nurković je istakao da profesionalni sportisti kakva god povreda bila u pitanju moraju da imaju specifičan tretman lečenja.

„Svako bolesno ili traumatsko stanje u profesionalnom sportu je malo drugačije u odnosu na ljude koji su rekreativci ili na one koji uopšte nemaju fizičke aktivnosti. Imajući u vidu da je Rafa profesionalac na visokom nivou već nekoliko decenija to potpuno menja i dijagnostiku i terapijske mere koje se eventualno preduzimaju. Ono čime se prosečan pacijent zadovoljava u terapijskog ishodu, to je daleko od želje profesionalnog sportiste i lekara koji ga leči. Zato sam siguran da Rafael ima drugačiji tretman”, istakao je Nurković.

adal se oglasio nakon operacije i zabrinuo navijače izjavom da nije očekivao da će hramati. Iako veruje u povratak, prognoze Nurkovića nisu optimistične.

„Scenario je bio da igram na Vimbldonu, Olimpijskim igrama ili US openu. U tom scenariju nije bilo da danas hramam. Morate da se prilagodite i prihvatite stvari kakve dolaze da bih se vratio u poziciju da se borim za ono što želim.

Odlučan sam u tome“, istakao je nedavno Nadal.

Ali koliko god odlučan bio, nauka ima drugo mišljenje.

Hola todos: quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021.

Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con con mi pie y necesito tomarme un tiempo. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 20, 2021

„Stanje je nepredvidivo, a spontana osteonekroza navikularne kosti može se isto tako spontano zaustaviti. U zavisnosti od stadijuma, veličine i funkcije dela kosti koja ostaje, zavisi i stepen izlečenja. Kod ljudi koji se ne bave profesionalnim sportom to može biti zadovoljavajuće, ali svi znamo da sitnice kod profesionalaca prave razlike, a ja bih rekao da je ovo „dovoljna sitnica“ da značajno utiče na karijeru Rafe Nadala u negativnom smislu”, zaključio je doktor Nurković za Sputnjik.

Rafael Nadal je uz Miler-Vajsovu bolest kao uspeo da bude jedan od najuspešnijih tenisera svih vremena, sa 20 osvojenih Grend slem titula. Španac taj broj deli sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom koji su takođe po 20 puta podizali pehare sa najvećih turnira.

S obzirom na to da je i Federer zbog povrede kolena završio sezonu i pitanje je da li se i kada vraća na teren, Novak će biti u prednosti da prestigne obojicu teniskih velikana jer su ih pogodile nesrećne okolnosti i teške povrede koje mogu da utiču na to da nikada ne budu isti.

(Sputnjik)

