Nadal: Jedino mogu da nastavim sa radom

TORINO – Borio sam se do kraja, ova dva meca na Mastersu su bila katastrofa na mentalnom nivou ali ne i na teniskom, izjavio je španski teniser Rafael Nadal danas na konferenciji za medije.

Višestruki gren slem šampion Rafael Nadal izgubio je danas od Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, a prethodno je na startu izgubio od Tejlor Frica, oba puta bez osvojenog seta.

„Moje telo, godina koja je bila iza mene, moja lična situacija mi ne dozvoljavaju da se borim za veće ciljeve u ovom trenutku. Tužan sam, razočaran, ali od sutra počinju pripreme za 2023. godinu“, izjavio je Nadal.

Dodao je da mu je bilo teško u prethodnih šest meseci.

„Kada se sve to sagleda, pozitivno je i to sto sam uopšte ovde. To je najvažnije. I kad kažem, danas, mislim na poslednjih nekoliko nedelja na terenu i šta mi se desilo, to nije veliko iznenađenje. Uspeo sam da igram dva turnira u poslednje tri nedelje. To nisam mogao neko vreme. Nisam zaboravio da igram tenis, kako da budem mentalno jak. Potrebno je da se sve te pozitivne strane oporave, da proradi ta snažna psiha i mentalitet, da budem na tom željenom nivou. Ne znam da li cu ga doseći ponovo, ali ono u šta ne sumnjam je da ću umreti ako treba za to“, zaključio je svetski broj dva.

Nadala u četvrtak od 15 časova očekuje treći meč u grupi sa Kasperom Rudom.

(Tanjug)

