Nadal: Protiv Đokovića možda igram poslednji meč na RG

PARIZ – Španski teniser Rafael Nadal priznao je da bi sutrašnji duel protiv Novaka Đokovića u četvrtfinalu Rolan Garosa mogao da bude njegov poslednji meč na Otvorenom prvenstvu Francuske.

Nadal je u osmini finala drugog Grend slem turnira sezone posle velike borbe u pet setova pobedio Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima.

„Nadam se da ću da budem dovoljno dobro da bih mogao da treniram pre meča. Nisam igrao protiv Đokovića već godinu dana, a to će za mene da bude veliki izazov. On je osvojio Rim i sigurno je da će imati dosta samopouzdanja. Znam kakva je moja situacija kada je zdravlje u pitanju. Boriću se, ne mogu da se žalim, ipak sam došao do četvrtfinala. Pre dve i po nedelje nisam mislio da ću da budem ovde. Svaki meč može da bi bude poslednji na Rolan Garosu“, istakao je španski teniser.

Đoković i Nadal su odigrali 58 međusobnih duela u karijeri, a Srbin vodi 30:28 u pobedama. Njih dvojica su poslednji put igrali prošle godine u polufinalu Rolan Garosa, a slavio je najbolji teniser sveta sa 3:1 u setovima.

„Meč protiv Đokovića bi mogao da bude moj poslednji na Rolan Garosu i zato bih voleo da se igra tokom dana. Prošao sam dosta komplikacija sa mojim stopalom i ne znam šta me čeka u karijeri, jer svaki meč može da mi bude poslednji u karijeri. Pokušavam da nastavim da živim san igranja tenisa, pa šta bude“, zaključio je Nadal.

Španski teniser od 2005. godine ima problema sa Muler-Vajsovom bolesti, koja izaziva deformaciju jedne od kostiju stopala.

(Tanjug)

