Nadalov nastrašniji trenutak u karijeri: „Bio sam prestravljen zbog nje“ (video)

Rafael Nadal rutinski je savladao Argentinca Delbonisa, ali je tokom meča doživeo nešto što ga je prilično uzdrmalo.

Španac je loše zahvatio levi ritern i poslao lopticu pravo u glavu male skupljačice lopti koja je stojala kod glavnog sudije.

Devojčica Anita je ostala čvrsto na nogama, a da pri tom nije ni videla lopticu koja joj se odbila o ivicu kačketa.

Rafa je odmah pritrčao da joj se izvini i čim se uverio da je dobro, poljubio je devojčicu u obraz, da bi se nakon meča fotografiaso sa njom i upoznao njenu porodicu.

Had the chance to meet her and her family today. So happy she is well after the scariest moment I’ve had on a tennis court. Annita is a brave girl! 👧😘👌 pic.twitter.com/FDZGermA44

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 24, 2020