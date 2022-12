Nađ najbolji rvač Srbije za 2022: Sjajna godina, sledeći cilj Igre u Parizu

BEOGRAD – Rvač Spartaka Sebastijan Nađ proglašen je za najboljeg u Srbiji za 2022. godinu u izboru Rvačkog saveza Srbije.

Nađ je ove godine osvojio jednu od četiri zlatne medalje za Srbiju na Svetskom prvenstvu u Beogradu.

„Kada smo u januaru počeli sa pripremama i zaista vrlo napornim radom o svemu ovom nisam mogao ni da sanjam. Međutim, treneri sa kojima sarađujem su odradili fantastičan posao. Savez nam je pružio svu neophodnu logističku podršku i uradili smo ono što niko nije očekivao i što je delovalo kao nešto nemoguće. Osvojili smo četiri zlata na šampionatu sveta, a ja sam uz sve to proglašen za najboljeg rvača u Srbiji“.

Nađ je sa svojim klubom poražen u finalu plej-ofa Superlige od Proletera iz Zrenjanina.

„Znao sam da ćemo se sresti u finalu. Bilo je zaista mnogo teško. Odlični smo drugari, ali kad je borba u pitanju obojica dajemo sve od sebe. Taj trijumf mi je mnogo značio, bio sam veoma srećan. Godinu sam tako okončao na najbolji mogući način i to mi je veliki podstrek da i dalje nastavim sa predanim radom. Najteži mi je bio period u kome sam morao da skidam kilograme ako bih se na Svetskom prvenstvu u Beogradu takmičio u kategoriji do 63 kilograma. To je bio mukotrpan proces, ali na kraju se sve isplatilo i sva ta odricanja kao i osmomesečne naporne pripreme dale su željeni rezultat“.

Još jedna potvrda vrednosti srpskih rvača nedavno je stigla i proglašenjem Zurabija Datunašvilija za najboljeg sportistu u izboru Olimpijskog komiteta Srbije.

„Odmah sam ga zvao telefonom da mu čestitam. Svaka mu čast. Mislim da je zaslužio sve to jer je zaista imao neverovatnu godinu iza sebe, ako uostalom i svi mi. Mislim da je ta nagrada koju je dobio Zura mnogo važna za srpsko rvanje. Ona je pokazatelj i još jedna potvrda da smo uspešni, da imamo rezultat i da je Rvački savez ozbiljna organizacija“, konstatovao je Nađ.

On je dodao da je od izuzetnog značaja što će Beograd i naredne godine biti domaćin Svetskog prvenstva.

„Već 9. januara počinjemo sa pripremama. Idemo na Divčibare gde ćemo trenirati do 2. februara. Tamo ćemo sprovesti bazične pripreme, akcenat će biti u radu na kondiciji sa tegovima i to će biti najteži ali i najvažniji period treninga. Ponovo ćemo biti u prilici da na Svetskom prvenstvu rvemo na našem terenu, pred domaćom publikom, a jedan od glavnih ciljeva biće da obezbedimo što veći broj normi za učešće na Olimpijskim igrama u Parizu“, zaključio je Nađ.

(Tanjug)

