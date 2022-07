Nejmar želi da ostane u Pari Sen Žermenu

Fudbaler Pari Sen Žermena Nejmar rekao je danas da želi da igra za taj klub i ove sezone, uprkos spekulacijama da će otići iz Pariza.

„Uvek želim da ostanem u klubu. Do sada mi niko iz kluba nije ništa rekao, pa ni sam ne znam kakvi su planovi za mene“, rekao je Nejmar.

Pari Sen Žermen je na predsezonskoj turneji po Japanu, a ekipa je danas u prijateljskoj utakmici pobedila Uravu Red Dajmonds sa 3:0.

Nejmar je igrao od 59. minuta, kada je zamenio Kilijana Mbapea.

Golove su postigli Pablo Sarabija u 16. minutu, Mbape u 35. i Arno Kalimuendo u 76. minutu.

Nejmar je 2017. godine iz Barselone prešao u Pari Sen Žermen za rekordan transfer od 222 miliona evra. Poslednjih nedelja spekuliše se o njegovom odlasku, otkako su u klub došli novi sportski direktor Luis Kampos i trener Kristof Galtje.

Brazilski fudbaler je prošle sezone odigrao 28 utakmica u svim takmičenjima, postigao je 13 golova i imao je osam asistencija.

On je prošle godine produžio ugovor sa pariskim klubom do 2025. a sam je aktivirao dve klauzule u ugovoru, koje mu omogućavaju da produži ugovor do 2027. godine, preneo je Ekip.

Po dolasku u klub novi trener Galtje rekao je da bi želeo da Nejmar ostane.

„Naravno da želim da ostane jer kada se radi o prvoklasnim fudbalerima, bolje je da budu u vašoj ekipi nego protiv vas“, rekao je Galtje početkom meseca.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.