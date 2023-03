Nejmar želi da završi igračku karijeru u Pari Sen Žermenu

PARIZ – Fudbaler Pari Sen Žermena i brazilski reprezentativac Nejmar želi da završi igračku karijeru u francuskom klubu, prenosi novinar britanskog Atletika David Ornštajn.

Nejmar ima ugovor sa šampionom Francuske do juna 2027. godine. On želi da odradi ugovor do kraja i nema nameru da prelazi u neki drugi klub.

Brazilski fudbaler će pauzirati do kraja sezone, pošto je pre nekoliko dana uspešno operisao koleno u Dohi. Ornštajn podseća da su pojedini mediji nedavno preneli da bi Nejmar na kraju sezone mogao da napusti francuski klub, ali je dodao da se situacija promenila pošto brazilski fudbaler želi da završi karijeru u redovima francuskog šampiona.

Nejmar (31) je u PSŽ stigao 2017. godine iz Barselone u transferu vrednom 222 miliona evra. On je za klub iz Pariza odigrao 173 utakmica i postigao je 118 golova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.