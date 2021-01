Neverovatna Zlatanova kung-fu majstorija – u 39. godini (video)

Zlatan Ibrahimović ne prestaje da oduševljava i nakon što je ušao u 40. godinu.

Ibrahimovic in Serie A this season:

—12 goals in 8 games

—Second only to Ronaldo for Golden Boot

—Scored in every start

—Five braces

—Still unbeaten pic.twitter.com/ZZQ66bTLuj

